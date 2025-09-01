（株）MiaVita（TDB企業コード：925057877、資本金2000万円、本部事務所＝横浜市中区山下町149、登記面＝岐阜市長住町5-4-10）は、8月29日付の告示書で「事業の継続が不可能な状況となり、可及的速やかに自己破産の申し立てを行う予定である」ことを掲示した。今後、自己破産を申請する予定。代理人弁護士は吉田佑介弁護士（弁護士法人オリオン法律事務所横浜支部、横浜市西区北幸1-11-15）ほか2名。当社は、2021年（令和3年