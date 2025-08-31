新型コロナウイルスの感染が静岡県内でも増加しているとして、県は「感染拡大注意報」を発表しています。静岡県によりますと、8月24日までの1週間で県内の医療機関から報告された新型コロナの患者数は、1医療機関あたり8.34人で、前の週から2.94人増加しました。県は基準となる8人を超えたことから、29日、「感染拡大注意報」を発表しました。「感染拡大注意報」が発表されるのは2025年1月以来、7か月ぶりです。県は、手洗いや換気