横浜市営地下鉄ブルーラインとは 横浜市営地下鉄ブルーラインとは、神奈川県横浜市内の主要な公共交通機関のひとつで、あざみ野駅から湘南台駅までを結びます。概ね横浜市を南北に縦断し、湘南台駅は隣市の藤沢市に位置します。沿線には、横浜駅、桜木町駅、関内駅、新横浜駅、上大岡駅、戸塚駅といった主要なターミナル駅が点在しています。 横浜駅から主要駅への所要時間 鉄道の延伸は、沿