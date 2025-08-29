２８日にバンテリンドームで行われた中日−ヤクルト戦でセレモニアルピッチを務めたアイドルグループ「ＳＫＥ４８」の熊崎晴香が同日に自身のインスタグラムを更新。ノーバンでのストライク投球の感激をつづった。「夢の舞台マウンドに上がらせていただけてとても幸せでしたし、目標としていたノーバン投球そして、ストライクをきめることができて嬉しかったです！！」熊崎はユニホームにド派手なスカート姿でマウンドに