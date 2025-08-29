8月20日夜、神戸市内に住む会社員・片岡恵さん（24）が自宅マンションのエレベーター内で刺殺された事件。現場から逃走していた谷本将志容疑者（35）は2日後の夕方、東京都奥多摩町内を歩いているところを捜査員に確保された。【写真】取材に応じる勤務先の社長。谷本容疑者は「頭のキレがよく仕事の覚えが早い。熱心な男だった」という「捜査関係者によれば、容疑者は事件の前日にも片岡さんの職場付近をうろつく姿が確認されて