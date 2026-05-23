インタビューに応じる土師守さん1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件で、小学6年の土師淳さん＝当時（11）＝が殺害されてから24日で29年。取材に応じた父守さん（70）は、次男淳さんへの思いは一生変わらないと語る。「なぜ命を奪われなくてはいけなかったのか」と当時14歳だった加害男性に問い続けている。優しい子だったという淳さん。家族旅行もしてきたが、守さんが思い出すのは普段の生活だ。「怒ったり笑ったり、普