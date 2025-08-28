ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は9月10日、新商品「メンチカツチーズバーガー」を発売する。あわせて、復活販売の「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ」も登場。さらに、さつまいもを使ったドリンクとスイーツも取りそろえる。いずれも販売期間は11月中旬まで。モスバーガー「メンチカツチーズバーガー」「月見フォカッチャ」〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉〈1〉メンチカツチーズバーガー(480円)〈2