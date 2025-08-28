ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 韓国アーティストのPSYが謝罪、対面治療なしで睡眠薬の処方を受けた… 韓国 海外・国際ニュース デイリースポーツ 韓国アーティストのPSYが謝罪、対面治療なしで睡眠薬の処方を受けたか 2025年8月28日 14時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「江南スタイル」で知られるPSYについて28日、韓国メディアが報じた 対面診療なしで睡眠薬の処方を受けた疑いがあると警察に告発されたという 所属事務所は「代理受領したことは明らかな過ち」などとして謝罪したそう 記事を読む おすすめ記事 河井ゆずる 美容医療を解禁 「オッサンがそんなにやってもなって…」44歳で意識改革「全然違います」 2025年8月26日 12時9分 アレルギーの治療薬「ステロイド」の正体。使い分けを医師が解説 2025年8月24日 7時0分 「入れ墨お断り温泉」への“逆ギレ”事案めぐりアイドルが私見「施設のルールには…」 2025年8月22日 5時42分 スリープテックの世界的ブランドResmed（レスメド）、オフィスワーカー向けウェルビーイング向上スペース「SLOW AND STEADY」にて「働く人のための 睡眠 × 呼吸」を開催 2025年8月26日 14時0分 ひろゆき氏、“医者の言うこと聞かない人問題”で持論「全額自己負担でいいと思います」 2025年8月27日 22時45分