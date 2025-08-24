フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は、２０１５年にＭ−１グランプリを制したトレンディエンジェル・斎藤司、たかしが向上芸人。「斎藤の弟子」と公言するヤジマリー。がトレンディエンジェルとのコラボ芸を要求した。コラボはヤジマリー。がトレンディエンジェルの２人にフレームインするスタイルで即興のリズムネタを数々披露した。さんまはヤジマリー。