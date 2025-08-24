「テレビで見る石破（茂）さんの顔は、本当に厳しくなっているね。でも、ここに来たときの顔は全然違うんだ。朗らかで、心からの笑顔。とくに今年は今まででいちばんよかったんじゃないかな」そう語るのは、千葉県勝浦市で漁業を営む中ノ谷義敬さんだ（以下「」内は同）。2008年2月に千葉県房総沖で起きた、海上自衛隊のイージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突・沈没事故。犠牲になったのは清徳丸の船長・吉清治夫さん