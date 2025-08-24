「2人が射殺された現場は、フィリピンクラブが建ち並ぶ繁華街です。路上には、客引きをする女性が多く立っています。最初にパンパンと音がした段階では、何が起こっているかわかりませんでした」現地のクラブ関係者が、当日の状況をこう語る。8月15日の夜、フィリピンの首都マニラで日本人観光客のナカヤマ・アキノブさんとサトリ・ヒデアキさんが、拳銃で撃たれ死亡した。「周辺の人がワーッと集まってきたので見に行ったら、男