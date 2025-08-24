バングーナガンデ佳史扶が約1年の負傷期間について話した6月18日に行われた天皇杯2回戦のツエーゲン金沢戦で、383日ぶりに出場したFC東京のDFバングーナガンデ佳史扶。先が見えずに、怪我で苦しんだ約1年間の期間と、先輩からの影響、自分の現在地について聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全2回の第2回目）◇◇◇「いつ治るか分からない怪我」を約1年かけて乗り越えた。2024年の