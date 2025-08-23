Ê¡°æ¸©¤Ë¤¢¤ëÁâÆ¶½¡ÂçËÜ»³±ÊÊ¿»û¤Î20Âå¤ÎÃËÀ­½¤¹ÔÁÎ¤¬6¡Á7·î¡¢Áµ¤Î½¤¹ÔÂÎ¸³¤Ç»û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸·×14¿Í¤Ë¿¬¤ò¿¨¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½üÀÒ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬23Æü¡¢»û¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£