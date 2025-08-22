Photo: ヤマダユウス型 微細泡で全身バシャー！万博の大阪ヘルスケアパビリオンのアトリウムには、否が応でも人目を引くモノが展示されていました。 Photo: ヤマダユウス型 それが、株式会社サイエンスが出展している「ミライ人間洗濯機」。株式会社サイエンスといえばファインバブル（直径が100μmより小さい