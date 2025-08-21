ソフトバンクは、8月28日から順次発売される「Pixel 10」シリーズの価格を発表した。価格の最安値はPixel 10（128GB）の12万9600円～。最高値はPixel 10 Pro Fold（512GB）の28万8000円。 Piel 10シリーズの価格 Pixel 10の価格は、128GBモデルが12万9600円。256GBモデルが14万4000円。「新トクするサポート＋」を利用し、25カ月目に特典を申し込み、返却した場合の負担額は4万4200円～