ソフトバンクは、8月28日から順次発売される「Pixel 10」シリーズの価格を発表した。価格の最安値はPixel 10（128GB）の12万9600円～。最高値はPixel 10 Pro Fold（512GB）の28万8000円。

Piel 10シリーズの価格

Pixel 10の価格は、128GBモデルが12万9600円。256GBモデルが14万4000円。「新トクするサポート＋」を利用し、25カ月目に特典を申し込み、返却した場合の負担額は4万4200円～および5万4880円～。13カ月目に返却する場合、12カ月間の支払額は月々1円。ただし早期利用料1万1000円～と特典利用料2万2000、あんしん保証パックサービス1190円/月が発生する。

Pixel 10 Proの価格は、256GBモデルが17万4960円。512GBモデルが19万5120円。「新トクするサポート＋」を利用して、25カ月目に特典を申し込み、返却した場合の負担額は256GBモデルが11万1760円、512GBモデルが12万4720円。

Pixel 10 Pro XLの価格は256GBモデルが19万2960円、512GBモデルが21万3120円。「新トクするサポート＋」で25カ月目に特典を申し込み、返却した場合の負担額は256GBモデルが13万720円。512GBモデルが14万2720円。

Pixel 10 Pro Foldの価格は256GBモデルが26万7840円、512GBモデルが28万8000円。「新トクするサポート＋」で25カ月目に特典を申し込み、機種を返却した場合の負担額は18万4720円、512GBモデルが19万9840円。

Pixel Watch 4の価格

Pixel 10 価格表（上の価格：新規、MNP 下の価格：機種変更） 128GB 256GB 端末価格 総額 12万9600円 14万4000円 新トクするサポート＋13カ月目に返却 支払合計 3万3012円4万4012円 4万2960円7万7840円 分割支払金（合計） 12円12円 9960円3万3840円 早期利用料 1万1000円2万2000円 1万1000円2万2000円 特典利用料 2万2000円 2万2000円 あんしん保証パックサービス 1190円/月 1190円/月 新トクするサポート＋25カ月目に返却 支払合計 4万4200円6万5200円 5万4880円8万9680円 分割支払金（合計） 2万2200円4万3200円 3万2880円6万7680円 特典利用料 2万2000円 2万2000円 Pixel 10 Pro 価格表 256B 512GB 端末価格 総額 17万4960円 19万5120円 新トクするサポート＋13カ月目に返却 支払合計 8万8880円 9万5360円 分割支払金（合計） 4万4880円 5万1360円 早期利用料 2万2000円 2万2000円 特典利用料 あんしん保証パックサービス 1590円/月 1590円/月 新トクするサポート＋25カ月目に返却 支払合計 11万1760円 12万4720円 分割支払金（合計） 8万9760円 10万2720円 特典利用料 2万2000円 2万2000円 Pixel 10 Pro XL 価格表 256GB 512GB 端末価格 総額 19万2960円 21万3120円 新トクするサポート＋13カ月目に返却 支払合計 9万8360円 10万4360円 分割支払金（合計） 5万4360円 6万360円 早期利用料 2万2000円 2万2000円 特典利用料 あんしん保証パックサービス 1590円/月 1590円/月 新トクするサポート＋25カ月目に返却 支払合計 13万720円 14万2720円 分割支払金（合計） 10万8720円 12万720円 特典利用料 2万2000円 2万2000円 Pixel 10 Pro Fold 価格表 256GB 512GB 端末価格 総額 26万7840円 28万8000円 新トクするサポート＋13カ月目に返却 支払合計 13万6360円 14万3920円 分割支払金（合計） 8万1360円 8万8920円 早期利用料 3万3000円 3万3000円 特典利用料 2万2000円 2万2000円 あんしん保証パックサービス 1980円/月 1980円/月 新トクするサポート＋25カ月目に返却 支払合計 18万4720円 19万9840円 分割支払金（合計） 16万2720円 17万7840円 特典利用料 2万2000円 2万2000円

Pixel Watch 4の価格は、41mmモデルが8万1360円、45mmモデルが8万9280円。いずれも「新トクするサポート＋」の対象で25カ月目に特典を申し込み、返却した場合の負担額はそれぞれ2万9260円および3万4060円。

「新トクするサポート＋」では13カ月目に機種を返却することもでき、その場合の負担額は41mmモデルが2万2800円、45mmモデルが2万5280円。ほかに「あんしん保証パックサービス」の月額利用料550円が発生する。

41mm 45mm 端末価格 総額 8万1360円 8万9280円 新トクするサポート＋13カ月目に返却 支払合計 2万2880円 2万5280円 分割支払金（合計） 1万1880円 1万4280円 早期利用料 5500円 5500円 特典利用料 あんしん保証パックサービス 550円/月 550円/月 新トクするサポート＋25カ月目に返却 支払合計 2万9260円 3万4060円 分割支払金（合計） 2万3760円 2万8560円 特典利用料 5500円 5500円