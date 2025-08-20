スペイン発のクラフトキャンディブランド「PAPABUBBLE」（パパブブレ）から、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とコラボした限定お菓子が登場！8月20日（水）より、全国のパパブブレ店舗と公式サイトで販売が始まりました。「PAPABUBBLE」（パパブブレ）から登場、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とコラボした限定お菓子ミャクミャクをイメージした赤と青のカラーリングがベースの「万博ミッ