【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１９日、米ＦＯＸニュースの番組で、ロシアの再侵略を防ぐウクライナの「安全の保証」を巡り、米軍は地上部隊を派遣しないと明言した。トランプ氏は、欧州各国が派遣する地上部隊を米軍が航空面で支援する形を念頭に置いていることを示唆した。輸送支援などを想定している可能性がある。安全の保証を巡っては、トランプ氏が１８日、「支援する」と記者団に述べ、米国の関与を明