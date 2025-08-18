【MLB】ドジャース5−4パドレス（8月17日・日本時間8月18日）【映像】誤審にブチギレ！→バットをブン投げ8月17日（日本時間8月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、パドレスの主砲マニー・マチャドが、球審による“疑惑の判定”に激怒した場面が話題となっている。7回表・パドレスの攻撃、1死一塁の場面で迎えた3番マニー・マチャドに対し、マウンド上の4番手ブレ