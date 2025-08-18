現地時間8月17日。セルビア代表は、ドイツ代表との「FIBAユーロバスケット2025」前哨戦を91－81で制し、大会本戦に向けた強化試合を6戦全勝とした。 今大会の優勝候補にも挙がるセルビアでは、ニコラ・ヨビッチ（マイアミ・ヒート）が22得点、ボグダン・ボグダノビッチ（ロサンゼルス・クリッパーズ）が11得点4リバウンド4アシストをマーク。 大黒柱のニコラ・ヨキッチ（デンバー