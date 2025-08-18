米露首脳会談は共同記者会見でほとんど内容が語られず、ベールに包まれていた。しかし、トランプ氏が求めるウクライナでの即時停戦は実現せず、プーチン氏が主導権を握っていたのは確かだ。プーチン氏は会談で、どのような要求を突きつけたのか。その全体像が見えてきた。■プーチン氏が突きつけた条件とはロイター通信は16日、「戦争終結に向けたプーチン大統領の提案」として、以下のような条件を報じた。（1）ウクライナ東部ド