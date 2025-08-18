公園や駅前、橋上にある裸婦像が、公共の場にふさわしくないとして、自治体が撤去する動きが相次いでいる。裸婦像は戦後に撤去された軍人像に代わり、「平和の象徴」として全国各地に建てられたが、「時代にそぐわない」「美術館に展示すべきだ」との指摘も出ている。（高松総局黒川絵理）小学生「見ていて恥ずかしくなる」高松市中心部にある市中央公園。約３・５ヘクタールの園内には、市出身の文豪・菊池寛や読売巨人軍の