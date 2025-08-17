エイチ・アイ・エス（HIS）は、「HIS海外Wi-Fi比較サイト」を7月22日に公開した。海外Wi-Fiレンタル各社のサービスと料金を比較できるウェブサイト。グローバルWiFi、WiFiBOX、ZEUS WiFi for GLOBAL、jetfi、グローバルモバイル、HIS Wi-Fiの6つのサービスと提携する。各社のプランについて、料金、データ容量、受け取り方法などを対応国数や無制限プランの有無などで絞り込み、条件に合うプランを比較しながら選ぶことができる。