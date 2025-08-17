【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】【写真】元フジアナ渡邊渚がシースルー衣装も公開 「私は被害者の気持ちしかわからない」誹謗中傷と戦う日々中居正広が元フジ女性アナに行った「性暴力」の全貌が分かったと週刊文春（8月14.21日号）が報じている。彼女は2023年6月2日の“事件”当夜、中居の住む目黒区のマンションに向かった。中居が仲間を集めて飲むはずだったが、急きょ、2人だけで飲む羽目になってしまった。出迎えた