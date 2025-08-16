プレミアリーグのトットナムに加入した高井幸大の背番号が「25」に決定したことが、クラブの発表によって明らかとなった。高井は移籍後、新天地のプレシーズンでは「81」を暫定的に背負っていた。その後、足底筋膜炎で離脱。復帰までに数週間かかる見通しで、8月16日に行われるバーンリーとの開幕戦ではベンチ外となった。なお高井と同じく新加入のセンターバックのルカ・ヴシュコヴィッチは「80」から「16」となり、早速ベンチ入