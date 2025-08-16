セルティックに所属する前田大然が今季初ゴールを決めた。フォルカークとのリーグ杯2回戦に先発出場した前田は、26分に早くも結果を出す。コーナーキックの流れからヘッドで折り返した浮き球に豪快なダイビングヘッドで合わせ先制点を記録。これが昨季33ゴールを奪った点取屋の待望の今季初ゴールとなった。試合は4-1でセルティックが圧勝。前田は63分に途中交代でベンチへ退いた。また山田新が入れ替わりで出場し、旗手怜央は出番