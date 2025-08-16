メンバー3人の年齢、合わせて212歳!8月にデビュー51周年を迎えるTHE ALFEE。ライブバンドとして、年齢を感じさせないパフォーマンスをデビュー当時から続けている彼らが語る、過去、現在、そして未来とは─。【写真】「お前が歌うんかい！」意外な形でバズったTHE ALFEESNSでバズった「おまえが歌うんかい!」高見沢「今回の春ツアーで全国を回りましたが、初めて僕らを見るお客さんが増えていまして。ありがたいことに“アレ”