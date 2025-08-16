ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ゼレンスキー大統領が訪米へ トランプ大統領と停戦など協議か ウォロディミル・ゼレンスキー ドナルド・トランプ 停戦 首脳会談 ウクライナ アメリカ ゼレンスキー大統領が訪米へ トランプ大統領と停戦など協議か 2025年8月16日 22時15分 リンクをコピーする 【キーウ共同】米ロ首脳会談を受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は16日、トランプ米大統領と電話会談した。ゼレンスキー氏は、米国の招待に応じて18日にワシントンを訪問し、トランプ氏と会談すると明らかにした。停戦や米ロとウクライナによる3カ国首脳会談について協議するとみられる。ゼレンスキー氏の訪米は、トランプ氏と口論となり物別れに終わった2月末以来となる。ゼレンスキー氏によると、トランプ氏と約1時間 記事を読む おすすめ記事 EU「譲歩協議すべきでない」 米ロ会談前に緊急の外相会合 2025年8月12日 5時44分 当事国不在で領土交換議論 米ロ首脳、停戦合意せず 2025年8月16日 19時29分 トランプ−プーチン、３時間の会談が終了…停戦はなく「次の会談はモスクワで」 2025年8月16日 11時32分 あす4年ぶり米露首脳会談 “焦点”停戦に向け進展は… 2025年8月15日 18時49分 米露首脳会談を受けてゼレンスキー大統領18日にワシントン訪問しトランプ大統領と会談へ ロシアを交えた3者会談も支持 2025年8月16日 19時5分