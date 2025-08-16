【キーウ共同】米ロ首脳会談を受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は16日、トランプ米大統領と電話会談した。ゼレンスキー氏は、米国の招待に応じて18日にワシントンを訪問し、トランプ氏と会談すると明らかにした。停戦や米ロとウクライナによる3カ国首脳会談について協議するとみられる。ゼレンスキー氏の訪米は、トランプ氏と口論となり物別れに終わった2月末以来となる。ゼレンスキー氏によると、トランプ氏と約1時間