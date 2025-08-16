ロシアの火薬製造工場で爆発を伴う火災 11人死亡、131人が負傷

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ロシアモスクワ南東の火薬製造工場で15日、爆発を伴う火災が発生した
  • 非常事態省は16日、11人が死亡、130人が負傷したと発表
  • 工場の建物が全壊し、がれきの下からの救助作業が続けられたという
