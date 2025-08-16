サッカー選手の現役期間は短い。そんなイメージのとおり、年齢を重ねるとどうしてもパフォーマンスに変化が生じ、第一線で活躍するのが難しくなる。ただ、経験にまさる財産はなく、長くプレイを続けられる選手も一定数いる。勝負のポイントを心得た彼らは、チーム内で大きな役割を担うこともある。今夏の移籍期間では、ケビン・デ・ブライネ、ルカ・モドリッチの他にも多くの経験豊富な選手がチームを移っている。グラニト・ジ