岡本は5月6日の阪神戦で負傷→102日ぶりの1軍復帰■巨人 ー 阪神（16日・東京ドーム）巨人の岡本和真内野手が16日、東京ドームで行われた阪神戦で102日ぶりに1軍復帰を果たした。久しぶりに本拠地に登場すると、「歓声えぐすぎる」「凄……！」と驚きの光景にファンも注目した。岡本は5月6日の阪神戦で一塁を守った際、打者走者と交錯。右肘を負傷し、翌日に登録抹消された。2018年に1軍に定着してから初めての長期離脱となっ