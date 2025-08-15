薩摩川内市で合宿を行っているバレーボール男子日本代表の選手たちが市役所を表敬訪問しました。石川 祐希選手に、髙橋 藍選手・・・。名だたる選手たちを一目見ようと、多くのファンが詰めかけました。薩摩川内市役所に集まった多くのバレーボールファンたち。お目当ては…。（ファン）「石川祐希選手と髙橋藍選手。スパイクの強さとかプレーが、凄くかっこよくて、良い選手だなと