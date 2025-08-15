薩摩川内市で合宿を行っているバレーボール男子日本代表の選手たちが市役所を表敬訪問しました。石川 祐希選手に、髙橋 藍選手・・・。名だたる選手たちを一目見ようと、多くのファンが詰めかけました。



薩摩川内市役所に集まった多くのバレーボールファンたち。お目当ては…。



（ファン）

「石川祐希選手と髙橋藍選手。スパイクの強さとかプレーが、凄くかっこよくて、良い選手だなと思う」





（ファン）「石川選手と小川選手。緊張する。生で見るのが初めてなので、すごく楽しみ」熱烈な歓迎を受けてやってきたのはバレーボール男子日本代表の選手たちです。チームはフィリピンのマニラで9月行われる世界選手権に向け、8月11日から薩摩川内市で合宿を行っています。バレーボール男子日本代表の選手が薩摩川内市で合宿を行うのは今回で14回目です。（石川祐希選手）「こんなに、お出迎えしていただけると思っていなかったので、少しびっくり。僕たちの目標である表彰台に上るために、しっかり、この薩摩川内の期間を充実したものにしたい」合宿は17日までで、最終日には公開練習が行われる予定ですが観覧チケットは完売しているということです。