13日にUEFAスーパーカップが行われ、EL王者トッテナムはCL王者パリ・サンジェルマン（PSG）と対戦した。39分にミッキー・ファン・デ・フェン、48分にクリスティアン・ロメロがゴールを決め、2点を先行したトッテナムだったが、終盤に2失点を許してしまいPK戦の末に敗れた。昨シーズン圧巻の強さを見せ、今夏のクラブW杯でも決勝に進んでいたパリ相手にトッテナムは素晴らしい戦いを見せたと言えるが、新指揮官トーマス・フランクは