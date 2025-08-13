世の中は夏休み真っ只中。編集部では、子どもも大人も楽しめるお得なお出かけスポットを発見しました。それが、ITOCHU SDGs STUDIO（港区北青山）で開催している「なんで展」。文部科学省が後援、米村でんじろう先生が「なんで大使」を務める、世の中に溢れる「なんで？」を切り口にした展示です。入場料はなんと無料で、事前予約も不要。館内では一体どんな体験ができるのか、記者の体験レポートをお届けします。世の中にあふれる