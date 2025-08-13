スポニチスポニチアネックス

大谷翔平が11試合連続出塁 本塁打王争いトップの42号で連続出塁記録

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大谷翔平は現地時間12日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場
  • 第1打席は四球を選び、11試合連続出塁を果たした
  • ナ・リーグ本塁打王争いで、フィリーズ・シュワバーと並んでトップに立った
記事を読む

おすすめ記事

  • ドジャース・大谷翔平【写真：イワモトアキト】
    大谷翔平、12度目の週間MVPお預け　打率.458＆3HRも…機構発表　両リーグとも新人が受賞 2025年8月12日 5時49分
  • 大谷翔平、今季４度目の３戦連発４２号　シーズン５７本ペース…古巣エンゼルスタジアムで節目の通算１００本目アーチ 2025年8月12日 12時55分
  • 　西武打線に立ち向かう青柳（撮影・佐藤厚）
    ヤクルト・青柳　移籍後初登板　三回途中でマウンド降りる　３三振も４四球と制球が課題 2025年8月10日 12時56分
  • ドジャース・大谷翔平の４１号ボールをキャッチしたダンテ・ワイリーさん（カメラ・村山みち通信員）
    大谷翔平の４１号キャッチした男性が大興奮「ハグしてキスしてありがとうと言いたい」　ボールは「売りに出す」 2025年8月11日 6時9分
  • 大谷翔平「１番・ＤＨ」でスタメン入り　現役初の３年連続４０本塁打なるか 2025年8月10日 7時5分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
    2. 2. 限界…鎌倉で深刻な野外排泄問題
    3. 3. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
    4. 4. 北海道で「村八分にされた」理由
    5. 5. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
    6. 6. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
    7. 7. カズ交際 1年前に知っていた芸人
    8. 8. あいみょん「NHK出れない」の声
    9. 9. ともさかりえ 3度目結婚の現在
    10. 10. 致死率27% 感染者数が最多迫る
    1. 11. 二階堂ふみ 交際バレなかった訳
    2. 12. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
    3. 13. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
    4. 14. あいみょんに「がっかり」拒否感
    5. 15. 37歳女優 年上俳優隣でデレデレ
    6. 16. 日本国籍放棄したタレントが告白
    7. 17. 脱インテル 株を上げた日本企業
    8. 18. 大騒ぎ外国人観光客に静かな一言
    9. 19. 加藤茶「盗み食い」を街中が監視
    10. 20. ボクシング後楽園興行 また搬送
    1. 1. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
    2. 2. 致死率27% 感染者数が最多迫る
    3. 3. 脱インテル 株を上げた日本企業
    4. 4. マックは景表法違反? 指摘の声
    5. 5. 伊東市長 6月に除籍事実を知る
    6. 6. へずま氏 当選取り消しに言及
    7. 7. ボートから川に投げ出され死亡
    8. 8. 立川小学校襲撃 47歳男不起訴に
    9. 9. 名門ホテルで 客7人が体調不良に
    10. 10. 伊東市長 百条委員会に出頭へ
    1. 11. モバイル充電器 回収義務化へ
    2. 12. 「シアサッテ」実は西日本の方言
    3. 13. 日航機墜落 懸命に残した遺書
    4. 14. 国籍がない「棄てられた日本人」
    5. 15. 「悪い人では…」伊東市民妄信か
    6. 16. 日航機 発見した自衛隊が初証言
    7. 17. 熱中症かと思ったら「脳梗塞」
    8. 18. 「目の日焼け」が招く健康リスク
    9. 19. 岐阜で2件のひき逃げ…1人死亡
    10. 20. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
    1. 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
    2. 2. 北海道で「村八分にされた」理由
    3. 3. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
    4. 4. 離婚を決断すべき10のサイン
    5. 5. 家出息子 警察に電話中の母刺殺
    6. 6. 日々の疲れを取る超簡単な方法
    7. 7. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    8. 8. マックが謝罪 今後の対応を公表
    9. 9. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    10. 10. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    1. 11. 山岡家 期間限定ラーメンを絶賛
    2. 12. 田久保市長の文書「意図が不明」
    3. 13. 伝説のソープ嬢語る 極意と矜持
    4. 14. 既婚者マッチングでママ友探し?
    5. 15. 台湾の常識に日本人女性が大混乱
    6. 16. 猫殺し容疑で逮捕 慶応卒の凶行
    7. 17. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
    8. 18. 吉野家 期間限定メニューを絶賛
    9. 19. 神谷氏 街頭演説中に大声で激怒
    10. 20. 自由研究で作ったコーラほぼ完売
    1. 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
    2. 2. ソロモン諸島 日本など招待せず
    3. 3. 「日本人が差別」外国人疑問の声
    4. 4. スーパーで魚を殺害 中国で物議
    5. 5. 「鬼滅」原作を非難「戦犯旗」
    6. 6. 警官の制服刷新 ダサいと酷評
    7. 7. マスク氏 Appleは独占禁止法違反
    8. 8. 26歳女性のタダで行為めぐり反論
    9. 9. 尹美香元議員の赦免を大統領に
    10. 10. 中国船同士が衝突 合法的と主張
    1. 11. 韓国 新人弁護士の採用が深刻化
    2. 12. EU ウ戦争の分岐点になる努力
    3. 13. トランプ氏 ハーバード攻撃の訳
    4. 14. 「タコピーの原罪」は無責任か
    5. 15. 1TBの大容量をコンパクトな手のひらサイズに収めたポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD」を使ってみた
    6. 16. トランプ氏 中国との貿易に言及
    7. 17. 世界自動車業界 価格引き上げか
    8. 18. アディダス 伝統靴を盗用か
    9. 19. 中国 電力使用量が増加の一途
    10. 20. 中国船同士が衝突 1隻は航行不能
    1. 1. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
    2. 2. 日経平均 2日連続史上最高値更新
    3. 3. なぜ広陵出場認めた? 高野連に謎
    4. 4. 40代から友達減らす 重要なワケ
    5. 5. 「60歳で即退職はNG」警鐘する訳
    6. 6. 悪化していた米国の雇用と景気
    7. 7. 死者10万 江戸時代の日本の知恵
    8. 8. 62.9% 訪日旅行者に迷惑を感じる
    9. 9. 母が再婚 財産が手元から消える
    10. 10. ヴィレヴァンが通販進出? 疑問も
    1. 11. 強い管理職に「静かな退職」増加
    2. 12. 米が印に追加関税「非常に遺憾」
    3. 13. お金かけずに土地手放す方法
    4. 14. 竹中氏 消費減税には意味がない
    5. 15. ダイソン掃除機 5万安く変えた訳
    6. 16. トランプ関税 より深刻に考える?
    7. 17. なんでもいい AIの便利な使い方
    8. 18. マスク氏、アップルに法的措置　独禁法違反主張
    9. 19. 年代別&業種別 日本の平均年収
    10. 20. 米の仮想通貨政策に亀裂が発生
    1. 1. 痛々しい 間違った若作り共通点
    2. 2. セク女と交際 一般男性が苦悩
    3. 3. メガネの上から装着 便利な商品
    4. 4. サメの体内薬物 ブラジルで発見
    5. 5. Kindleセールで人気作が70%OFFに
    6. 6. Uber 不審な配達員を徹底監視へ
    7. 7. au 5G Fast Lane 試してみた結果
    8. 8. REDMAGICのゲーミングタブレット
    9. 9. DELLサポート拠点 正社員雇用
    10. 10. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    1. 11. デジカメ市場 新勢力が台頭か
    2. 12. 人身売買の実態 衝撃的な本編
    3. 13. Ankerの頼もしいカードリーダー
    4. 14. Chromeを5兆円で買収すると提案
    5. 15. 夏に盛り上がるエイリアン作品
    6. 16. AIに奪われにくい仕事 結果発表
    7. 17. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
    8. 18. 遊び尽くし PS5コントローラー
    9. 19. ネットアクセスで思わぬ抜け穴
    10. 20. AIの活用で「契約」のあり方を変革！ドキュサイン、「Docusign IAM」の日本本格ローンチを発表
    1. 1. 37歳女優 年上俳優隣でデレデレ
    2. 2. ボクシング後楽園興行 また搬送
    3. 3. 真っピンク衣装の47歳女優に衝撃
    4. 4. 大谷に新たな法的トラブル発生?
    5. 5. 不幸になる 広陵出場辞退に嘆息
    6. 6. 伊藤美誠に近づく水谷隼氏に驚き
    7. 7. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
    8. 8. 広陵・中井監督のブーメラン発言
    9. 9. 大谷 住宅開発巡り訴えられる
    10. 10. 八村入れて バスケ代表へ意見も
    1. 11. 村上のサヨナラHRに米沸騰
    2. 12. 古橋亨梧 移籍理由にファン驚き
    3. 13. 大谷 トラウトを空振り三振に
    4. 14. 投打二刀流 MLBに現れない理由
    5. 15. ヌートバー 大谷翔平に「本音」
    6. 16. 広陵辞退 翌日の朝日新聞に疑問
    7. 17. 広陵OBが本音「組織ぐるみで…」
    8. 18. 田中瑛斗 甲斐から「クビです」
    9. 19. J2 勝ち点51への上昇に驚きの声
    10. 20. 広陵辞退 津田学園に異例の対応
    1. 1. 限界…鎌倉で深刻な野外排泄問題
    2. 2. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
    3. 3. カズ交際 1年前に知っていた芸人
    4. 4. あいみょん「NHK出れない」の声
    5. 5. ともさかりえ 3度目結婚の現在
    6. 6. 二階堂ふみ 交際バレなかった訳
    7. 7. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
    8. 8. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
    9. 9. あいみょんに「がっかり」拒否感
    10. 10. 「性癖が…」YouTube動画に苦言
    1. 11. 加藤茶「盗み食い」を街中が監視
    2. 12. マック騒動に 武田が「不愉快」
    3. 13. マックに問われる 企業の信頼性
    4. 14. タカトシ 台風の海で素潜り強行
    5. 15. きんに君 逮捕報道に心境を吐露
    6. 16. 42年前の名車が「ド級値」鑑定に
    7. 17. 甲子園「他校の告発はどうする」
    8. 18. 「やす子さん?」最新姿に反響
    9. 19. 日本人OL 桁違いの大バズり
    10. 20. 「フェスで心が軽くなる」？ 精神科医・遠迫憲英が語る、ダンスミュージックの意外な効能
    1. 1. TBSアナ 足切断の彼とスピード婚
    2. 2. 救急車頼んだら 夫の言葉に絶句
    3. 3. “虎柄のミャクミャク”が登場！　阪神タイガースコラボグッズが発売決定
    4. 4. 50代女性の「危険行為」医師警告
    5. 5. ミスドの「食事系」ドーナツ登場
    6. 6. タワマン最上階に住むセレブ母
    7. 7. 「セフレ的な」彼氏は性行為上手
    8. 8. ZARAの「上品シューズ」紹介
    9. 9. おしゃれガールの「チル活」紹介
    10. 10. 40・50代女性向け GU神トップス
    1. 11. 女性特有「左胸下が痛い」の病気
    2. 12. 娘が涙の電話 母の血の気が引く
    3. 13. バスツアー JK客が非常識な頼み
    4. 14. 熟年離婚 言い渡される夫の特徴
    5. 15. 老け見え回避 40・50代の悩み
    6. 16. DB一番くじ フィギュアは24種
    7. 17. スタバ 新作スイーツで気分UP
    8. 18. 再入荷待ってたァァぁああ！【3COINS】完売前にGETしたい！「優秀アイテム」
    9. 19. 出産直後に夫が放った心ない一言
    10. 20. 顔以外が「かわいい」と思う女性

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得
    x