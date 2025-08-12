元バドミントン日本代表で1992年のバルセロナ五輪に女子ダブルスで出場したニュースキャスターの陣内貴美子のInstagramが話題になっている。陣内は8月11日に自身のInstagramを更新。《益子直美本上まなみ陣内貴美子この組み合わせ…なんで？って思った方、きっと多いですよね》とつづり、元バレーボール全日本代表でスポーツキャスターの益子と、女優の本上まなみとのスリーショットのショート動画と写真を公開した。