元バドミントン日本代表で1992年のバルセロナ五輪に女子ダブルスで出場したニュースキャスターの陣内貴美子のInstagramが話題になっている。

陣内は8月11日に自身のInstagramを更新。《益子直美 本上まなみ 陣内貴美子 この組み合わせ…なんで？って思った方、きっと多いですよね》とつづり、元バレーボール全日本代表でスポーツキャスターの益子と、女優の本上まなみとのスリーショットのショート動画と写真を公開した。

そして、この3人の組み合わせをこうネタばらしした。

《実は私達には、共通点が2つあるんです （1）メガネ （2）独身時代、同じマンションの住人同士 3人で集まったのは何年ぶりだろう… 思い出せないくらい会ってなかったのに 会った瞬間、笑い声も空気感も昔と全然変わってなくて…笑ったし懐かしかったし嬉しかった 互いに近況報告をババ―ッとして…最高の夜でした》などと投稿した。

スポーツ紙記者が言う。

「確かに意外な組み合わせの3人です。陣内さんと益子さんは元バリバリのアスリートですが、本上さんは読書家でエッセイストもされていて短歌もたしなむ、“癒し系”の女優さんですからね。陣内さんは2000年に元プロ野球選手の金石昭人氏と結婚し、益子さんは2006年に自転車プロロード選手の山本雅道氏と結婚。本上さんは2002年に編集者の沢田康彦氏と結婚されていますから、3人が独身時代に一緒に住んでいたのは25年以上前ということになりますね」

Instagramのコメント欄には

《同じマンションに住んでいたとかビックリ！》

《珍しいトリオ》

《お美人三姉妹》

《類は友を呼ぶ 人柄の良さがにじみでてしまうみなさんですね》

とファンからは驚きと喜びの声があがっている。

次回の“同じマンション女子会”の報告に期待したい。