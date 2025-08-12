ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 未就学児2人を置き去り…保護責任者遺棄疑いで、母親逮捕 北海道・札… 北海道 育児放棄 時事ニュース STVニュース北海道 未就学児2人を置き去り…保護責任者遺棄疑いで、母親逮捕 北海道・札幌市 2025年8月12日 10時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 札幌・北警察署は12日、保護責任者遺棄の疑いで28歳女を逮捕した 10歳未満の男児2人を自宅に置き去りにした疑い 女は「子どもが寝ていたので少しなら大丈夫と思って外出した」と話している 記事を読む おすすめ記事 マクドナルド「ハッピーセット」混乱、今後の対応を公表 「ハッピーセットの原点に立ち戻り、いまいちど各種施策を見直し」 2025年8月11日 20時12分 広陵の騒動「SNSのせい」に広島市議が異議「学校側が被害者ポジション」「オールドメディアの利害が一致」指摘 2025年8月11日 18時56分 カズレーザーと電撃婚の二階堂ふみ、“元彼”星野源へのアプローチにも見られた“共通点”とは 2025年8月11日 16時54分 『あんぱん』の“毒親役”に視聴者イライラでも「代表作になる」松嶋菜々子が中だるみ解消 2025年8月12日 6時0分 「意味不明過ぎる」東洋大疑惑の市長 突然、沈黙破って事実公開すると宣言→ＳＮＳに奇妙ＬＩＮＥスクショ ネット「わかり難い」「卒業証書出せ」 2025年8月11日 18時24分