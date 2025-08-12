会社の利益に大きく貢献しているにもかかわらず、「年功序列」の壁に阻まれて評価が低いままだとしたら、働くモチベーションはダダ下がりだろう。「若くて将来のある人が辞めてしまっても、当たり前だと思います」投稿を寄せたのは、50歳ごろにパートで入社し、現在は店長を務める50代の女性（サービス・販売・外食）。勤務先には“年齢給”という制度があり、年功序列が根強く残っているという。そんな中、女性は自身と「同時期に