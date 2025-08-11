現地８月10日に開催されたプレシーズンマッチでラ・リーガ王者のバルセロナが、セリエAに昇格して２年目のコモとホームで対戦。５−０で大勝し、力の差を見せつけた。マンチェスター・ユナイテッドから期限付きで加入した期待の新戦力、マーカス・ラッシュフォードは、37分に右サイドを突破してラフィーニャのチーム３点目をアシストした。ただ、ハーフタイムにフェラン・トーレスと交代する直前に迎えた決定機はモノにでき