おい、マジか！バルサ同僚が一斉に頭を抱える…ラッシュフォードのシュートミスにSNS騒然「本当に信じられない」「なぜ？」
現地８月10日に開催されたプレシーズンマッチでラ・リーガ王者のバルセロナが、セリエAに昇格して２年目のコモとホームで対戦。５−０で大勝し、力の差を見せつけた。
マンチェスター・ユナイテッドから期限付きで加入した期待の新戦力、マーカス・ラッシュフォードは、37分に右サイドを突破してラフィーニャのチーム３点目をアシストした。
ただ、ハーフタイムにフェラン・トーレスと交代する直前に迎えた決定機はモノにできず。ラミネ・ヤマルのスルーパスで抜け出すと、GKをかわし、流し込むだけという状況になったが、左足で放ったシュートは枠の左に外れたのだ。その瞬間、「おい、マジか！」とばかりにチームメイトは一斉に頭を抱えた。
公式戦であれば、極めて痛恨のミスは瞬く間にSNSで拡散され、様々な声が上がっている。
「試合を観ていた時、本当に驚いた」
「あんなに良いプレーをしていたのになぜ？」
「本当に信じられない」
「信頼はまだ回復していない」
「UCLではこんなことしないでくれよ」
「マンチェスターから連れて出せても、マンチェスターの精神を奪えはしない」
「クラシコでこんなチャンスを逃すなんて想像できるか？」
「こんなことをしていたらすぐにベンチ行きだ！」
下降気味のキャリアの立て直しを期す27歳は、敵地・韓国での大邱FC戦（５−０）で新天地初ゴールをマーク。それから６日後のコモ戦でもキレを見せたが、イージーミスで２戦連発とはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
