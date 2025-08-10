とちぎテレビ 関東近郊からサッカー・ジュニア世代の強豪チームを集めて行う交流大会が、今年もさくら市で１０日までの２日間、開かれました。 この大会は、栃木ＳＣの元ゼネラルマネジャーで、栃木県内サッカーの発展に情熱を注ぎ４年前に亡くなった上野佳昭さんの遺志を継ぎ、生まれ故郷のさくら市で開かれています。 ４回目となった今年は関東近郊の１都６県から３２のジュニアチームが