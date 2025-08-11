女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したメイプル超合金カズレーザー（41）が11日、月曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に登場し、喜びの生報告をした。MCの谷原章介から「カズさん、結婚おめでとうございます」と祝福され、「ありがとうございます」とあらためて一礼。「私事で時間を頂戴して恐悦でございます」とあいさつした。二階堂の魅力を聞かれると、「そうですね、僕