WTTチャンピオンズ横浜で聞いた「卓球トップ選手が見た日本」卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」が7日、横浜BUNTAIで開幕し11日まで熱戦が続く。世界から集まったトップ選手に今回プレーする日本の印象や魅力を聞いた。今回は男子のカナック・ジャ（米国）。世界ランク31位の進撃が止まらない。10日の準々決勝では、世界13位のドイツ選手を4-1で撃破。「最終的には少しだけ試合を支配できたと思う