10日午前、鹿児島空港にイギリス軍の戦闘機とみられる飛行機が「予防着陸」し、誘導路で停止しています。この影響で発着便に遅れが出ています。 10日午前11時半頃、イギリス軍の戦闘機とみられる飛行機が鹿児島空港に「予防着陸」しました。 イギリス軍の戦闘機とみられる飛行機は、滑走路わきの誘導路に停止したままになっています。 この影響で、鹿児島空港を発着する便に遅れが出ています。 ・ ・ ・