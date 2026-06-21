お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘さんが21日までに自身のSNSを更新。「航空特殊無線技士」になったことを報告しました。【写真を見る】【 銀シャリ・鰻 】 「これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました」航空特殊無線技士に合格を報告も…珍しい苗字に「本名です」「1万回は言ってる」2024年3月から公式YouTubeチャンネル『銀シャリチャンネル』で「セスナ免許取得」に向けた動画を投稿し続けてきた鰻さん。今回、無事に合格し交