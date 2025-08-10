殿堂入りに合わせ功績称えるイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）の現役時代の背番号「51」がマリナーズの永久欠番となったことを記念する式典が9日（日本時間10日）、マリナーズ本拠地のT-モバイル・パークで開かれた。日米通算4367安打を放ち、アジア選手として初めて野球殿堂入りした功績を称え、イチロー氏が登場すると球場はスタンディングオベーションが起きた。式典にはランディ・ジョンソン氏、