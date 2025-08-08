「マリナイー（MARINA YEE）」が、スーパー エー マーケット 京都でポップアップを開催している。期間は8月17日まで。 【画像をもっと見る】 デザイナーのマリナ・イー（Marina Yee）は1981年にアントワープ王立芸術アカデミーを卒業。通称「アントワープ・シックス」の1人として1980年代のファッション史に名を残した。一度はファッション業界を離れたが、2018年に復帰。現在はメインコレクションである「M.Y.PRO COLLECTION