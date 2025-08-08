マリナイーがスーパー エー マーケット 京都でポップアップ開催　新型ジャケットなどを展開

「マリナイー（MA RINA YEE）」が、スーパー エー マーケット 京都でポップアップを開催している。期間は8月17日まで。

【画像をもっと見る】

デザイナーのマリナ・イー（Marina Yee）は1981年にアントワープ王立芸術アカデミーを卒業。通称「アントワープ・シックス」の1人として1980年代のファッション史に名を残した。一度はファッション業界を離れたが、2018年に復帰。現在はメインコレクションである「M.Y.PRO COLLECTION」とハンドメイドによるコレクション「M.Y.UPCYCLE COUTURE Collection」を発表している。

ポップアップでは、「M.Y.PRO COLLECTION」を展開。クラシックなチェック柄「プリンスオブウェールズチェック」を用いた新型ワイドパンツ（14万7400円）やジャケット（30万2500円）、ベスト（25万8500円）などを揃えている。

■MARINA YEE POP UP STORE at SUPER A MARKET KYOTO

開催期間：2025年8月8日（金）〜8月17日（日）

営業時間：10:00〜20:00

会場：SUPER A MARKET KYOTO

所在地：京都府京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35 京都郄島屋S.C. [T8] 2階